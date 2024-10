Torna il doppio senso di circolazione in via Mazza dopo che, nei giorni scorsi, l’amministrazione aveva predisposto il senso unico, dalle 7 alle 14, per consentire la sosta dei bus scolastici per il Liceo linguistico Lincoln.

I disagi dei residenti

Ne dà notizia il consigliere comunale del Pd, Marco Greco, per cui la scelta del Governo della città stava creando “alcuni disagi nella viabilità a residenti e studenti e moltissimi mi hanno contattato per chiedere il ripristino del doppio senso di marcia”. E così, come fa sapere lo stesso esponente dell’opposizione, c’è stata una interlocuzione con l’assessore Scillia, “che si è subito adoperato per risolvere il problema” aggiunge Greco.

Pubblicata l’ordinanza

“Poco fa è stata pubblicata – conclude Greco – l’ordinanza che ripristina il doppio senso di circolazione in via Mazza, avendo i Vigili Urbani trovato una soluzione alternativa alla questione della sosta autobus che non pregiudichi la viabilità. A loro e all’assessore Scillia va il mio pubblico ringraziamento per la celerità con cui hanno operato”