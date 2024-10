Spaccata al bancomat di Aidone ripresa dai passanti, ladri in fuga

Avevano pianificato ogni cosa per provare ad asportare con un mini escavatore un bancomat della filiale di Aidone dell’istituto di credito di Aidone. Non avevano messo nel conto che, nonostante fosse notte fonda, intorno alle 2 di venerdì, secondo la tesi dei carabinieri, vi fossero in giro dei giovani.

Il tentato furto davanti ad una piccola folla

Del resto, con il sabato alle porte avrebbero potuto tirare un po’ più a lungo e così quei ragazzi, quando hanno visto la banda di ladri provare ad usare l’escavatore come ariete per scardinare lo sportello bancomat, quasi non hanno creduto ai loro occhi. La sorpresa sarebbe stata anche per i malviventi, con il volto travisato, che tutto si sarebbero aspettati tranne un furto in mezzo ad una piccola folla. Oltre ai passanti, c’erano pure della auto che transitavano a quell’ora.

Le immagini della spaccata sui social

Come in una scena di un film, i ladri sono andati avanti ma qualcuno dei testimoni ha sfoderato il proprio smartphone e con quello hanno ripreso la scena della spaccata. Diversi video di pochi secondi sono stati inoltrati sulle chat e poi sui social, fatto sta che quelle immagini sono diventate virali. Ci sono post con video su vari profili Instagram, tra cui welcometofavelas.

Ladri in fuga

Sono stati avvertiti i carabinieri ma prima che i militari mettessero piede nella zona del furto i ladri, ben consapevoli che il loro piano era fallito, sono scappati ma senza il mini escavatore ed un altro mezzo, entrambi recuperati dai carabinieri di Piazza Armerina che hanno in mano le indagini.

Le indagini

Gli investigatori, coordinati dai magistrati della Procura di Enna, hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza della zona, insieme ai video suoi social, per provare ad identificare i componenti della banda.