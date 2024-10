I costi per le autobotti da Catania a Troina, 5 mila euro al giorno

Il Comune di Troina ha deciso di rifornirsi da Catania, attraverso le autobotti, per aumentare la capacità idrica delle rete comunale. Lo ha annunciato, nei giorni scorsi, il sindaco di Troina, Alfio Giachino, in occasione dell’assemblea cittadina in cui ha spiegato il piano dell’amministrazione per tamponare l’emergenza idrica.

5 autobotti per 300 metri cubi di acqua

Il governo della città, facendo i conti, ha fissato un tetto: raggiungere i mille metri cubi di acqua al giorno. Attualmente, ne arrivano dalla diga Ancipa, unica fonte di approvvigionamento, circa 700: questo implica una turnazione molto drastica, cioè una fornitura di acqua ogni 7 giorni. Per scendere a 5 giorni, l’amministrazione ha predisposto l’arrivo da Catania di 5 autobotti, contenenti circa 19 mila litri di acqua ciascuna. Calcoli alla mano, sarebbero 300 metri cubi di acqua da integrare nella rete comunale.

I costi e quando partirà il servizio

Un’operazione che ha un costo ed a quanto pare ci sarebbe un esborso quotidiano di quasi 5 mila euro. Soldi che il sindaco di Troina ha assicurato non peseranno sulle spalle degli utenti, anzi il servizio sarà totalmente a carico del Comune. La Regione, però, dovrebbe fare la sua parte, come del resto ha assicurato il capo della Cabina di regia per l’emergenza idrica, Salvo Cocina, durante un recente Consiglio comunale a Enna. Il servizio delle autobotti non è ancora partito ma si stima che tra una decina di giorni dovrebbero arrivare i primi mezzi carichi di acqua.

La speranza che piova

Questo servizio, però, è compatibile fino a quando dalla diga Ancipa arriverà l’acqua ma le previsioni della Cabina di regia indicano che, se non dovesse piovere entro queste settimane, l’invaso sostanzialmente chiuderà il 20 novembre.