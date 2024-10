Missione a Assisi, Draià, “attacchi puerili contro di me”

“Ritengo puerile l’attacco mossomi dai consiglieri comunali sulla mia missione istituzionale a Assisi”. E’ la risposta netta che la sindaca Draià dà al consigliere comunale Giuseppe Speranza e al segretario sezionale della DC Salvo Indovino che a nome del partito aveva criticato su Vivienna tale missione.

La vicenda

L’invito era stato esteso dal Presidente Schifani a tutti i sindaci dell’Isola, visto che quest’anno sarà la nostra Regione ad offrire l’olio per la lampada votiva sulla tomba di San Francesco, patrono d’Italia. Le spese di viaggio e soggiorno sarebbero state però a carico dei Comuni. Indovino, nella sua disamina aveva però ritenuto poco opportuno il momento, considerato che le casse del Comune non sono attualmente floride, trovandosi con un disavanzo di amministrazione di 2 milioni e 800 mila.

La replica della sindaca

Piccata, come detto in premessa, la replica di Draià: “Continuano- replica la sindaca riferendosi ai consiglieri di opposizione- a portare avanti una politica mediocre e sterile. La determina è stata fatta per formalizzare la mia partecipazione alla manifestazione, non è detto che il Sindaco chiederà il rimborso nonostante sia legittimo”.

“Vicepresidente percepisce indennità e non fa nulla”

La Dc si scandalizza del rimborso che eventualmente e legittimamente dovrebbe avere il Sindaco ma non si scandalizza del fatto che il vicepresidente del Consiglio di Valguarnera (il riferimento è a Filippa Greco) percepisca una indennità di euro 679,00 senza fare nulla. Questo devono sapere i cittadini. Intanto noi portiamo in alto il gonfalone del comune di Valguarnera, mentre i consiglieri in questione cercano sempre di mortificare la nostra comunità.”

“Sono onorata di essere ad Assisi – dice Draià – per un evento di straordinaria importanza: la festa di San Francesco, Patrono d’Italia. La Sicilia, con i suoi valori di fede e solidarietà è presente e protagonista con i suoi sindaci e le sue Diocesi, insieme al Presidente Schifani, per offrire l’olio che alimenterà la lampada votiva sulla Tomba del Santo. Siamo qui per rappresentare il nostro territorio, uniti nella devozione e nell’amore per la nostra terra. La fiaccola della speranza arde oggi più che mai, simbolo di un’Italia che deve camminare insieme”.

La sindaca sul bilancio del Comune

Sul dissesto o predissesto finanziario la sindaca tiene a precisare: “ad oggi il comune di Valguarnera non è né in dissesto né in predissesto e con me ad Assisi ci sono sindaci che hanno i loro comuni in dissesto e predissesto. Che continuino pure con questo tipo di politica, noi andiamo avanti con fatti e non chiacchiere, andiamo avanti con la progettualità e l’impegno serio e reale per Valguarnera.”

Greco, “soldi in beneficienza”

Sull’accusa al vicepresidente del Consiglio Filippa Greco mossa dalla sindaca l’esponente DC risponde: “ Sono solo 420 euro nette che dò tutto in beneficienza, come più volte ripetuto e ribadito e lo posso dimostrare in qualsiasi momento. Non solo, ma mi dedico dalla mattina alla sera ai bisogni della cittadinanza e soprattutto dei più deboli. Visto che la sindaca si trova in un luogo sacro come Assisi, che pensi piuttosto a pregare come risolvere i problemi finanziari del Comune e non criticare sempre l’operato degli altri”.