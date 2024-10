“Credere Negli Studenti”, nasce l’associazione di FdI

E’ nata l’associazione studentesca “Credere Negli Studenti” costola di Fratelli d’Italia. “La missione dell’associazione è quella di diventare un punto di riferimento per studenti di ogni ordine e grado, favorendo la partecipazione attiva e la collaborazione tra studenti e istituzioni scolastiche” si legge in una nota della neo associazione.

Il presidente

Il presidente dell’associazione, Federico Sarra Fiore, ha dichiarato: “Sono onorato di essere il presidente di questa associazione, in cui io e tutto il gruppo fondatore, crediamo tantissimo. Ci crediamo perché crediamo nella forza degli studenti, nella forza della cultura e del sapere Gli studenti, infatti, sono il cuore pulsante della collettività, coloro che formeranno la società di domani, coloro che porteranno il progresso e lo sviluppo e quindi bisogna lavorare con loro oggi per raccogliere i frutti domani. Anche io sono uno studente e sono convinto che solo con l’unione tra noi, delle nostre idee, delle nostre capacità e dei nostri saperi potremo andare avanti e far crescere la società”

Il vicepresidente

“Sono molto felice di lavorare al fianco di Federico e con questo fantastico gruppo di ragazzi che hanno a cuore i propri coetanei. Credo fortemente nella nostra missione e sono convinto che il nostro movimento rappresenti degnamente ciò che vogliamo realizzare, perché credere nel ruolo che hanno e avranno gli studenti di oggi nella società del domani è ciò che ci spinge a portare avanti questo progetto con impegno e dedizione” commenta il vicepresidente Emanuele Salerno.