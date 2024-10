Crisi idrica, Comitato SAE, “tante perdite di acqua, ora tavolo tecnico”

Si susseguono i filmati sulle perdite di acqua non sono nella zona di Enna ma anche in altri Comuni della provincia. Una situazione denunciata da numerosi cittadini che hanno girato le immagini al Comitato Senz’Acqua Enna, ormai diventato un punto di riferimento per convogliare disservizi nell’approvvigionamento idrico, segnalazioni su disagi ma anche proposte.

La struttura del Comitato

Frattanto, il Comitato si è dato una struttura legale con Monia Parlato presidente, Fabiola Bevanda vicepresidente, Rossana Alessandra segretario, Ivan Estero tesoriere, Simona Franzone, Grazia Liquefatto e Maria Daniela Ridente componenti.

La mappatura delle perdite

Uno dei due legali, Gianpiero Alfarini, in merito alle perdite di acqua, sostiene che i filmati arrivati al Comitato consentiranno di realizzare una mappatura su quanto sta accadendo sulla rete idrica ennese.

L’affondo ad AcquaEnna e Ati

Il legale del Comitato contesta l’intera gestione del sistema idrico. “Ci è stato sempre detto che il grande merito – ha detto Alfarini – di questa gestione, iniziata nel 2005, era stata l’efficienza della rete, si è sempre sostenuto che si erano ridotte le perdite per un 70/80% . E’ notizia di qualche giorno fa in un articolo del Corriere della Sera che le perdite in provincia di Enna si stimano intorno al 50%. E’ la riprova del fallimento di questo sistema e le responsabilità congiunta del gestore e dell’assemblea dei sindaci, che avrebbe dovuto operare dei controlli”.

Il tavolo tecnico

Infine, il legale, a nome del Comitato, invoca ” la convocazione di un tavolo tecnico presso la Prefettura con il gestore, l’Ati e lo stesso Comitato per trovare soluzioni che possano dare ristoro ai cittadini”.