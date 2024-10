Crisi idrica, trovati pozzi a Enna, sindaco, “prelievi per analisi”

“In sede di Cabina di Regia per l’emergenza idrica in Sicilia il Sindaco Dipietro, unitamente all’Ati di Enna, sta lavorando affinché già nella prossima settimana si possa giungere ad una diminuzione dei turni della distribuzione idrica in tutta la città”. E’ quanto emerge in una dichiarazione del portavoce del sindaco di Enna, Gianfranco Gravina, in merito al piano dell’amministrazione per contenere la crisi idrica.

Trovati i pozzi, “via alla analisi”

“Tutto ciò tenendo conto dell’attuale disponibilità – dice Gravina – della risorsa idrica prelevabile dalla Diga Ancipa nonché dei nuovi apporti provenienti dagli interventi di mitigazione della crisi idrica già effettuati ed in corso di esecuzione. A tal proposito il Sindaco Dipietro, a seguito della ricognizione dei pozzi privati presenti nel territorio comunale ed immediatamente utilizzabili in riferimento alla loro portata e alla vicinanza con le infrastrutture di raccolta e distribuzione, ha emesso apposita ordinanza finalizzata al prelievo ed analisi delle acque al fine di valutarne la qualità per la successiva requisizione ed utilizzo per rafforzare la dotazione idrica complessiva a disposizione del nostro comune”