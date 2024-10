Enna calcio, colpo a centrocampo, ecco Cardore

L’ennesimo “botto” di un mercato che sembra non conoscere soste e soprattutto fine, in casa Enna. Il direttore sportivo Giuseppe Restuccia infatti, è riuscito ad assicurare a mister Pagana un altro centrocampista di grandissima esperienza.

La società gialloverde si è infatti assicurata le prestazioni di Antonio Cardore, classe ‘96, centrocampista mancino che arriva dall’Acireale (dove in questa stagione era già sceso quattro volte in campo con la maglia granata) ma che di recente ha disputato anche una stagione con Pagana. Cardore, napoletano che a gennaio compirà 29 anni, è cresciuto nel settore giovanile della Juve Stabia e con le “Vespe” vanta anche due presenze in Serie B nella stagione 2013-14. Poi numerose presenze in C distribuite fra Martina, Viterbese, Lucchese e Arzachena, quindi tanta Serie D (Bitonto, Levico e Gelbison su tutte oltre al Rotonda appunto) per un calciatore che darà ancor più peso e qualità al reparto di centrocampo, dove il calciatore napoletano ama spaziare in più ruoli.

“L’ho fatto soprattutto con mister Pagana – ha detto – perché mi adatto in qualsiasi posizione in base al modulo che preferisce, posso giocare anche da mezzala o trequartista e, all’occorrenza, abbassarmi davanti alla difesa se necessario. Sono felice di essere riuscito ad arrivare a Enna, perché era da questa estate che c’erano approcci con il mister e con il direttore sportivo che mi ha fatto sentire importante. Spero di ricambiare questa fiducia e poter dare tante soddisfazioni ai tifosi”. Cardore ha scelto la maglia numero 24 “per mia madre – chiosa il calciatore – e ce l’ho pure tatuata, per me ha un grandissimo significato”.