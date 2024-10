Resta lo sportello bancomat San Paolo a Villarosa

Intesa San Paolo manterrà lo sportello bancomat a Villarosa. Ne dà notizia il vicesindaco del Pd Giuseppe Ippolito, per cui il risultato è frutto delle interlocuzioni tra l’amministrazione comunale, il gruppo bancario e la parlamentare nazionale Stefania Marino.

Il vicesindaco

“Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ottenendo – dice il vicesindaco – quello che volevamo, la possibilità di mantenere lo sportello ATM attivo così come i finanziamenti ottenuti negli ultimi mesi non sono altro che la dimostrazione della validità e competenza degli onorevoli locali Venezia e Marino, che a livello regionale e nazionale, si battono quotidianamente con passione e serietà per il territorio senza mai dimenticare la nostra comunità”.