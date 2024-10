La crisi idrica ennese a Lo Stato delle Cose di Giletti

La crisi idrica ennese sarà al centro della trasmissione del giornalista Massimo Giletti, lo Stato delle Cose che andrà in onda lunedì 7 ottobre alle 21,20 su Rai 3.

L’inchiesta giornalistica e la disperazione delle famiglie

Secondo le prime indiscrezioni, il noto conduttore commenterà insieme al geologo Mario Tozzi, il reportage realizzato in Sicilia tra dissalatori abbandonati, per cui “continuiamo a sostenere costi altissimi, e la disperazione dei cittadini di Enna, collegati in diretta, che reclamano l’acqua che ormai da mesi arriva solamente una volta a settimana” spiegano dalla redazione di lo Stato delle Cose.

La Procura di Enna

La Procura di Enna ha aperto una inchiesta sull’emergenza idrica e nei giorni scorsi ha disposto l’acquisizione di documenti dalla sede di AcquaEnna, il gestore del servizio idrico nella provincia di Enna. Frattanto, ci sono allarmanti notizie circa la capienza della diga Ancipa: come emerso nel corso di una riunione della Cabina di regia, se non dovesse piovere il 20 novembre non ci sarà più acqua nell’invaso.