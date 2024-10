Siccità, Scoto, “esodo dalle campagne, serve nuova gestione”

“La desertificazione sarà la causa principale che darà un ulteriore accelerata all’esodo deludendo quei giovani imprenditori che testardamente hanno deciso di rimane facendo affidamento alle potenzialità del territorio”. Lo afferma l’agronomo, Andrea Scoto, ex dipendente del Libero consorzio, analizzando la situazione dell’agricoltura, principale asset economico della provincia di Enna, alla luce di questa devastante siccità che ha messo in ginocchio le imprese agricole e le aziende zootecniche.

La fuga dai territori

La conseguenza, secondo l’analisi dell’agronomo, sarà che si intensificherà lo spopolamento dalla aree interne, processo già iniziato negli anni scorsi. “Ciò che preoccupa maggiormente spiazzando ogni visione ottimistica è la consapevolezza che il deserto travolgerà le tante economie legate al comparto agroalimentare con evidenti conseguenze per la tenuta sociale del territorio”.

Cosa fare

Per l’ agronomo, che per anni si è occupato del monitoraggio dell’acqua per scopi agricoli, bisogna puntare su una maggiore capacità di captazione dell’acqua e su una conseguente programmazione per una ottimale distribuzione allo scopo di contenere le perdite degli invasi nel rispetto di un utilizzo razionale e responsabile.

Una nuova governance

“Bisogna ripensare ad una governance territoriale – dice Scoto – che in stretto raccordo con i livelli istituzionali superiori dia risposte concrete. L’attuale crisi idrica produce effetti devastanti per l’ambiente e per l’agricoltura settore che per primo ne paga le conseguenze, con il rischio di abbandono delle produzioni diventate economicamente insostenibili, per l’alto costo dei mezzi di produzione e con prospettive scarse della resa”.

Infine, “per frenare questa grave involuzione non servono proclami populistici o campanilistici ma un patto di responsabilità territoriale ai vari livelli, politico ed istituzionale, per trovare soluzioni e dare risposte concrete ai settori in crisi” conclude l’agronomo.