Acqua prelevata con l’autobotte senza autorizzazione, denunciato

Un uomo è stato denunciato dalle forze dell’ordine al termine di un controllo su un’autobotte ad Enn. Secondo quanto emerge da una prima ricostruzione, il mezzo è stato sottoposto ad una verifica da parte dei carabinieri e dei militari della Guardia di finanza ed al termine degli accertamenti si è scoperto che era stato eseguito un prelievo da uno dei punti di AcquaEnna, il gestore del servizio idrico, ma senza alcuna autorizzazione.

Gli accertamenti

Quando gli investigatori hanno chiesto informazioni sulla sua attività, l’uomo non ha saputo fornire molte spiegazioni, destando più di un sospetto, per cui sono stati compiuti degli approfondimenti che hanno permesso di svelare l’irregolarità.

Il lavoro della Procura di Enna

I controlli sono coordinati dai magistrati della Procura di Enna che hanno aperto un fascicolo di inchiesta per svelare se sussistono dei profili di illegalità non solo nell’emergenza idrica ma nella stessa gestione, passata e presente. Non a caso, i carabinieri hanno acquisito alcuni documenti nella sede di AcquaEnna.