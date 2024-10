Comitato dal prefetto, “acqua dal pozzo di Leonforte”

Il prefetto di Enna ha incontrato nella serata di ieri vertici del Comitato Senza Acqua Enna per discutere dell’emergenza idrica.

La fonte di Leonforte

Al tavolo c’erano il presidente del Comitato, Monia Parlato, la vicepresidente Fabiola Bevanda, il tesoriere Ivan Estero e la consigliera Rossana Alessandra, e gli avvocati Eleanna Parasiliti e Gianpiero Cortese a cui il rappresentante di Governo ha spiegato che sono in corso dei lavori in un pozzo a Leonforte per aiutare a ridurre la turnazione nel capoluogo: interventi non semplici per cui sono impegnate delle imprese specializzate. Inoltre, ci sono lavori, sulla scorta da quanto è filtrato dall’incontro, sul pozzo di Bannata.

Il monitoraggio

Il prefetto, stando a quanto riferito dal Comitato, “ha assicurato la continuità di monitoraggio delle attività ed informazioni con i cittadini del comitato, al fine di consentire una divulgazione in tempo reale dell’andamento dei lavori”