Pallamano, la Orlando pallamano impegnata a Belluno

Riconfermare la stessa prestazione caratteriale di sabato scorso. E’ quello che ci attende dalla Orlando Pallamano Haenna che sabato 12 ottobre sarà impegnata sul campo del Belluno nella quarta giornata di andata del campionato di serie A Silver.

I gialloverdi vanno a fare visita ad una squadra che in classifica con 4 punti in tre gare è ancora imbattuta avendo conquistato 2 pareggi ed una vittoria esterna nell’ultimo turno a Sassari contro il Verdeazzurro.

Tra le fila del team veneto allenato da Filiberto Koluca un ex il terzino italo argentino Sebastian Gurrero ed un giocatore siciliano Emanuele Artale cresciuto nel Cus Palermo. Le reti all’attivo sono 70 mentre quelle al passimo 69. Migliore Marcatore per il Belluno Andrea Argentin con 19 reti.

La Orlando Pallamano Haenna arriva a questo confronto con il pari conquistato con una grande prova di carattere la scorsa settimana in casa contro il Carpi. Per i gialloverdi migliori realizzatori sono Alessandro Florio e Giovanni Rosso entrambi con 21 reti.

“Sicuramente andremo ad affrontare una squadra in salute che è ancora imbattuta e che davanti ai propri tifosi vorrà conquistare un risultato positivo – commenta il DS ennese Enzo Arena – ma noi ancora una volta abbiamo dimostrato di essere una squadra capace di tutto. Di perdere a Imola una gara dove per molti tratti avevamo condotto nel punteggio e di pareggiare un gara sabato scorso in casa con il Carpi che a meno di 10’ dal termine sembrava ormai compromessa. Ci auguriamo di confermare questa prova mentale e caratteriale. Poi il campo sarà il giudice imparziale”.