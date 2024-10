Calascibetta, lavori in un pozzo per trovare acqua

Sono in corso i lavori per la ricerca di acqua in un pozzo ricavato in contrada Pianolonguillo, a Calascibetta, uno dei Comuni che rischia di rimanere totalmente a secco a partire dal 20 novembre, la deadline indicata dalla Cabina di regia per l’approvvigionamento idrico dalla diga Ancipa.

La dipendenza dall’Ancipa

A meno che da qui alle prossime settimane si metta a piovere anche se le previsioni non sono molto confortanti. Calascibetta è dipendente dall’invaso, come lo sono altri Comuni, tra cui Nicosia, Gagliano, Nicosia, Sperlinga e Cerami.

Il finanziamento ed il via libera ai lavori

I lavori per il nuovo pozzo a Calascibetta erano stati annunciati nei giorni scorsi dal sindaco, Piero Capizzi, che attendeva il finanziamento da parte della Cabina di regia ed una volta avuto il via libera si è proceduto ad incaricare i tecnici per procedere allo scavo.

L’attesa dei residenti

Un intero paese è quasi in preghiera perché da quella cavità esca acqua, poi, però, bisognerà compiere altri passi, tra cui l’esame della stessa acqua al fine di accertarne la qualità e soprattutto la sua portata. Farebbe molta differenza se dal pozzo uscissero tra i 10 ed i 12 litri al secondo invece che 2 o 3 ma per il momento si naviga nel mare delle probabilità.