Nuova edizione di Sposinlove, l’evento più glamour del Sud Italia

La macchina organizzativa di “Sposinlove” è già in movimento. Dal 31 ottobre al 3 novembre 2024 ritorna, infatti, l’attesissimo appuntamento con l’universo wedding più glamour del Sud Italia. Sarà ancora una volta il Centro Fieristico SiciliaFiera di Misterbianco (Ct) ad ospitare l’unica wedding experience da non perdere per chi vuole rendere indimenticabile il proprio matrimonio.

Una tradizione ed esperienza lunghe ben 12 anni durante i quali sono stati tantissimi i matrimoni realizzati grazie agli spunti e ai professionisti presenti a “Sposinlove” che rappresentano le migliori eccellenze del mondo wedding. E, anche quest’anno, il calendario sarà ricco di appuntamenti per poter organizzare un “giorno del sì” perfetto. Si comincia con la sfilata di Accademia della moda, giovedi 31 ottobre: protagonisti 10 giovani stilisti che presenteranno le loro collezioni sposa. A seguire l’appuntamento, venerdì 1 Novembre dalle ore 15 nell’area sfilate di Sposi in Love, con il “Make-Up Day” esame conclus

