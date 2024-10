4 consigli per trovare un’ottima offerta di viaggio durante il Black Friday!

Foto di S O C I A L . C U T su Unsplash

Il Black Friday è uno dei momenti più attesi dell’anno per gli amanti dello shopping, ma anche per chi sogna una vacanza senza spendere troppo. Oltre alle classiche offerte su elettronica e moda, infatti, è possibile trovare anche incredibili promozioni sui viaggi. Ma come fare per approfittare delle migliori offerte e scovare una vera occasione per una vacanza da sogno? Ecco 4 consigli per aiutarti a trovare una super offerta di viaggio durante il Black Friday!

Pianifica in anticipo

Se vuoi accaparrarmi una delle migliori offerte di viaggio durante il Black Friday, la preparazione è fondamentale. Le offerte migliori tendono ad esaurirsi velocemente, quindi non puoi permetterti di aspettare l’ultimo momento. Un buon consiglio è iniziare a monitorare i prezzi dei voli, hotel o pacchetti vacanza con largo anticipo rispetto alla data del Black Friday. In questo modo, avrai un’idea precisa dei prezzi normali e potrai riconoscere subito una vera offerta. Inoltre, crea una lista delle destinazioni che ti interessano di più e salva i siti o le piattaforme che offrono le promozioni più vantaggiose. Ciò ti permetterà di agire rapidamente quando iniziano le offerte e non perderti nei mille annunci che compaiono durante questo periodo. Molti siti di viaggi, come Booking.com, Expedia o piattaforme di viaggi di lusso come Voyage Privé, spesso offrono la possibilità di iscriversi a newsletter per ricevere notifiche anticipate sulle promozioni.

Flessibilità è la parola chiave

La flessibilità è un alleato prezioso quando si tratta di trovare le migliori offerte di viaggio. Se sei aperto a viaggiare in periodi diversi o verso destinazioni alternative, le tue possibilità di trovare un vero affare aumentano notevolmente. Ad esempio, i prezzi possono variare significativamente a seconda del giorno della settimana o del mese in cui scegli di viaggiare. Se puoi evitare i periodi di alta stagione, come Natale o Capodanno, potresti risparmiare centinaia di euro. Inoltre, anche la scelta degli aeroporti di partenza e arrivo può fare una grande differenza. Se non ti dispiace partire da un aeroporto alternativo o atterrare in una città vicina alla tua destinazione principale, puoi trovare voli a prezzi molto più competitivi. Controllare più aeroporti e valutare la possibilità di spostarti in treno o auto verso la tua destinazione finale può aiutarti a viaggiare più economico con Voyage Privé e il Black Friday.

Sfrutta le app e i siti di comparazione prezzi

Oggi, ci sono numerose risorse online che possono aiutarti a confrontare le varie offerte e trovare quella più conveniente. I siti di comparazione come Skyscanner, Kayak o Momondo ti permettono di vedere tutte le opzioni disponibili in un unico posto, mostrandoti le differenze di prezzo tra compagnie aeree, hotel o pacchetti vacanza. Utilizzare questi strumenti è essenziale per assicurarti di non lasciarti sfuggire nessuna offerta. Inoltre, molte di queste piattaforme offrono funzionalità aggiuntive come avvisi sui prezzi. Questo significa che puoi impostare una notifica per ricevere un’email o un messaggio quando il prezzo di una specifica destinazione o volo scende sotto un certo limite. Questo è particolarmente utile durante il Black Friday, quando i prezzi possono cambiare rapidamente. Assicurati di iscriverti agli avvisi con qualche settimana di anticipo, così sarai pronto ad agire subito non appena le promozioni partiranno.

Non dimenticare i programmi fedeltà e le carte di credito

Se sei un viaggiatore frequente o se hai già accumulato punti fedeltà con determinate compagnie aeree o hotel, il Black Friday potrebbe essere il momento ideale per sfruttarli. Molti programmi fedeltà offrono promozioni speciali durante questo periodo, permettendoti di utilizzare i tuoi punti per ottenere sconti aggiuntivi o persino voli gratuiti. Alcuni programmi di miglia aeree, ad esempio, offrono il doppio dei punti per i voli acquistati durante il Black Friday. Inoltre, se possiedi una carta di credito con premi di viaggio, potresti avere accesso a offerte esclusive o vantaggi aggiuntivi. Molte carte di credito per viaggiatori offrono sconti extra o punti bonus per le spese effettuate durante periodi promozionali come il Black Friday. Verifica se la tua carta di credito ha partnership con siti di viaggio o compagnie aeree per approfittare di queste opportunità.