Prevenzione dei tumori, incontri a Calascibetta e Barrafranca

Continuano gli incontri nel territorio provinciale ennese per informare i cittadini sugli screening gratuiti per la prevenzione dei tumori. Il dirigente medico del Centro Gestionale Screening dell’ASP di Enna, dottoressa Ornella Blanca, il Responsabile dell’Unità Operativa Semplice Educazione e Promozione della Salute, dottoressa Eleonora Caramanna, e il responsabile Comunicazione, dottssa Antonella Santarelli, hanno incontrato a Calascibetta la signora Dorica Orzan, presidente dell’Associazione DOGILAC e i soci dell’organizzazione nella sede xibetana, impreziosita da abiti del folklore rumeno e dalle opere e sculture dell’artista e musicista Carmelo Castagna. Sono stati presentati, e spiegati con ogni possibile utile informazione, gli screening gratuiti offerti dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna per la prevenzione del tumore al colon retto, al collo dell’utero e al seno.

“Individuare in tempo la malattia – ha sottolineato Ornella Blanca- permette di intervenire in maniera meno aggressiva e più efficace e, soprattutto, di aumentare sensibilmente le probabilità di sconfiggere questi tipi di tumore”. I programmi di screening sono l’HPV test, la mammografia e la ricerca del sangue occulto nelle feci: sono state illustrate, con linguaggio semplice e chiaro, le fasce di età della popolazione che può partecipare e le modalità di prenotazione. È stato più volte evidenziato che partecipare ai programmi di screening permette di essere preso in carico negli anni dal Centro Gestionale Screening in maniera gratuita e con accesso libero. La dottoressa Eleonora Caramanna ha parlato di incidenti domestici e stradali e su come possono essere evitati con azioni preventive, soffermandosi su esempi molto frequenti di incidenti soprattutto in ambito domestico e sui piani di prevenzione rivolti ai cittadini.

Nella città di Barrafranca, le operatrici, accolte dalle dottoresse Salvatrice Tambè, Flora Carlucci e la ginecologa Rizzo, hanno incontrato gli utenti del locale Presidio Sanitario e del Consultorio. Molti utenti, in particolare donne, hanno avuto modo di interloquire con la dottoressa Ornella Blanca che ha offerto anche consulenze sulla prevenzione dei tumori e sugli screening offerti dall’ASP di Enna.