Noie alla rete idrica, stop acqua a Gagliano, disagi a Catenanuova e Calascibetta

Guasto alla condotta idrica e così sarà sospesa nella giornata di oggi e domani l’erogazione dell’acqua a Gagliano, uno dei Comuni con maggiore sofferenza nell’Ennese per via della sua dipendenza dall’Ancipa. Lo ha reso noto AcquaEnna, che, nella comunicazione inviata all’amministrazione comunale, ha spiegato la natura del problema, è riconducibile “ad un fermo della portata in ingresso al sistema idrico distributivo nella nottata di giorno 16/10/2024 da parte della Società Siciliacque”.

Salta la turnazione

E così, come fa sapere il gestore idrico, “i turni di erogazione idrica del Comune di Gagliano C.to, previsti per oggi 17/10/2024 e domani 18/10/2024, non potranno esseri rispettati e saranno posticipati”.

Disagi a Catenanuova

Disagi anche a Catenanuova: è di 2 giorni fa la comunicazione, sempre di AcquaEnna, di un lavoro di manutenzione “sulla condotta di adduzione al Serbatoio denominato “Benedizione”. Gli interventi si sarebbero protratti per le successive 36 ore.

Problemi a Calascibetta

Come se non bastasse, ieri sono sorti dei problemi a Calascibetta, dove, a partire dalla giornata di ieri sono stati avviati dei lavori di manutenzione “in contrada Baronessa ed in contrada Dirupello in territorio di Enna”. Interventi che hanno fatto slittare la turnazione, “recuperata – si legge nella nota di AcquaEnna -partire dalle ore 23:00 del 16/10/2024 in concomitanza con le maglie denominate “1 e prese gallo”.