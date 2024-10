Parchi solari al posto del grano, Coldiretti, “è una colonizzazione”

“C’è un piano strategico per la rovina sistematica dell’identità agricola e culturale della Sicilia. È in corso una devastazione senza precedenti”. Lo denuncia Coldiretti in merito ai progetti per la realizzazione dei parchi eolici che, nell’Ennese, avranno un impatto notevole, come segnalato dal deputato regionale del Pd, Fabio Venezia, per cui nella sola provincia di Enna sono state presentate 151 pratiche per impianti fotovoltaici che occuperanno 13 mila ettari di suolo agricolo.

“Si torna indietro di 50 anni”

“Non è possibile che il Governo regionale consenta questo continuo asservimento che sembra riportare l’Isola a 50 anni indietro. La Sicilia – sottolinea l’organizzazione agricola – rischia di essere ricoperta da specchi rovinando per sempre la produttività della terra perché i pannelli vengono piazzati su terreni produttivi strappati all’agricoltura da una speculazione senza precedenti. Migliaia di ettari tolti al grano e ad altre colture sono già stati cementificati in nome di una transizione ecologica che di ecologico non ha niente”.

Conviene alla Sicilia?

“La domanda fondamentale a cui il Governo non risponde è; quanta di questa energia rimane in Sicilia? Perché la nostra Regione già in ginocchio dalla siccità deve subire questa nuova colonizzazione” denuncia la Coldiretti.