Calcio, rinforzo per il Troina, domani derby con l’Agira

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Troina comunica, ai propri tifosi e agli organi di stampa, di aver tesserato l’esperto difensore Salvatore Romano.

Salvatore Romano, classe 1984, la scorsa stagione ha vestito la maglia del Città di Troina mentre in passato ha vestito le maglie del Cerami in Seconda Categoria, dell’Adrano in Promozione e del Troina in Eccellenza.

La società rossoblù tutta rivolge al difensore, Salvatore Romano, i migliori auguri di buona stagione

In programma domani la quarta giornata del Girone E di Prima Categoria che vedrà il Città di Troina confrontarsi, in trasferta presso lo Stadio Comunale “Angelo Valenti” di Agira (EN), con l’Agira.

Il match è in programma alle ore 15:30 e verrà giocato regolarmente a porte aperte.

Salvatore Compagnone, allenatore e responsabile dell’area tecnica dell’ASD Città di Troina, ha diramato la lista dei calciatori convocati.

Ecco, di seguito, l’elenco dei venti calciatori convocati:

Portieri:

Calabrese Gianpaolo, Cantale Silvestro.

Difensori:

Barbera Giovanni, Ferruzza Gabriele, Maccarrone Francesco, Plumari Marco, Trovato Nicolò.

Centrocampisti:

Cittadino Giuseppe, Comico Simone, Conde Mohamed, Drammeh Babakar, Giamblanco Domingo, Pappalardo Giuseppe, Vitale Simone.

Attaccanti:

L’Episcopo Anthony, Messina Gaetano, Santoro Andrea, Siciliano Daniel, Signore Domenico, Zitelli Giulio.