Maltempo, strada sbarrata a Bubudello, “non posso andare in azienda”

Il maltempo ha causato, come capita ad ogni precipitazione, innumerevoli disagi alla mobilità per via delle condizioni delle strade. In contrada Bubudello Castellaccio, un imprenditore agricolo non ha potuto accedere nella sua azienda per le condizioni pessime della strada.

Lo sfogo di un imprenditore

“Abbiamo fatto tanti solleciti al Comune per il ripristino della strada principale: non posso accedere nella mia azienda” racconta l’imprenditore a ViviEnna.

La situazione nell’Ennese

Le forti piogge che dal pomeriggio di ieri hanno interessato il territorio Ennese, hanno provocato numerosi smottamenti. A Enna, una frana ha interessato via Pergusa, arteria che collega la parte alta della città a Enna bassa e alla frazione Pergusa. A cedere un muraglione di contenimento di una delle arterie cruciali per la viabilità della città. A Pergusa, risultano isolate da una frana alcune famiglie che vivono in contrada Porasporino. Le zone più colpite dagli smottamenti e dalle frane sono Dittaino, Leonforte. Non sono segnalati allagamenti. Nelle zone interessate dalle frane sono al lavoro, Vigili del fuoco, volontari della protezione civile e le forze dell’ordine.

Le previsioni per domani

Al mattino tempo instabile con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio piogge in arrivo anche sulla Sardegna orientale. In serata e nella notte ancora instabilità con piogge al Sud e sulla Sardegna. Temperature minime e massime stabili o in lieve diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.