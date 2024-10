Calcio, il Troina si salva nel recupero, pari nel derby con l’Agira

Pareggio esterno per il Città di Troina di mister Salvatore Compagnone che, nell’ostico “Angelo Valenti”, strappa un prezioso 1-1 nel sentitissimo derby ennese con l’Agira, ottimamente guidato da mister Armando Pirrone. Dopo un primo tempo combattuto e giocato a buoni livelli, i rossoblù nella ripresa soffrono l’ingresso in campo di Zongo Tinga e le diverse offensive create dai padroni di casa, quasi tutte provenienti dai piedi del numero 20 giallorosso. I troinesi, infatti, riescono ad acciuffare il pareggio soltanto nei minuti di recupero, precisamente al 92’, grazie al centrocampista Vitale, subentrato ad inizio ripresa al posto di capitan Plumari. La rete del momentaneo vantaggio giallorosso, invece, è stata siglata da Scordo, su calcio di rigore, al 75’. Da segnalare anche un penalty parato da Cantale, ai danni di Di Pasqua, al termine della prima frazione di gioco. Capitan Plumari e compagni sono comunque usciti tra gli applausi dei numerosi tifosi troinesi, circa un centinaio, accorsi a sostenere la squadra in trasferta. Di seguito la cronaca e il tabellino del match.

PRIMO TEMPO: La prima occasione del match è per il Città di Troina, al 9’, con Santoro che, di testa, non inquadra lo specchio della porta. Al 22’ rossoblù ancora pericolosi con un calcio di punizione, dalla sinistra, di Si. Comico, Salluzzo però non si fa sorprendere e blocca la sfera. Al 27’ si fa vedere in avanti anche l’Agira con Panvini che, dal limite dell’area, prova la conclusione, Cantale però è attento e, in tuffo, sventa la minaccia. Al 32’ torna ad attaccare la compagine ospite con Santoro che, prima, si libera di un difensore avversario e, poi, dal limite dell’area, prova la conclusione, sfera che termina alta. Sul capovolgimento di fronte ad attaccare, in contropiede, sono i padroni di casa con Panvini che si invola in area di rigore e prova la conclusione, l’estremo difensore rossoblù però, in uscita, nega la gioia del gol all’esterno agirino. Al 45’ Città di Troina vicinissimo alla rete del vantaggio: calcio di punizione di Giamblanco a cercare Ferruzza che, di testa, colpisce la sfera a botta sicura, Salluzzo però è attento e, con un vero e proprio miracolo, salva i suoi. Al 49’ ad avere l’occasionissima per passare in vantaggio è l’Agira con un calcio di rigore: dagli undici metri si presenta Di Pasqua che, però, si fa ipnotizzare da Cantale, bravo ad intuire il lato ed a respingere il tentativo del capitano giallorosso. Dopo sei minuti di recupero l’arbitro fischia la fine della prima frazione di gioco.

SECONDO TEMPO: La prima occasione della seconda frazione di gioco è per l’Agira, al 48’, con Scorciapino che si invola in area di rigore e tenta la conclusione, l’estremo difensore rossoblù, però, dice ancora di no. Al 54’ padroni di casa nuovamente pericolosi con Panvini che, a tu per tu con Cantale, prova il pallonetto, l’estremo difensore rossoblù con un fantastico colpo di reni salva ancora il risultato. Un minuto più tardi si fa vedere in avanti anche il Città di Troina: sponda di Drammeh per Barbera che, di prima intenzione, prova la conclusione dal limite dell’area, il tentativo del terzino rossoblù si infrange, però, sul palo della porta difesa da Salluzzo. Al 58’ tornano ad attaccare i giallorossi con Zongo Tinga che, ottimamente imbeccato all’interno dell’area di rigore, prova a sorprendere Cantale, l’estremo difensore rossoblù, però, è attento e respinge con i piedi la minaccia. Al 66’ Agira nuovamente pericoloso, in contropiede, con Zongo Tinga, Cantale cala ancora una volta la saracinesca e dice nuovamente di no al numero 20 giallorosso. Al 68’ continua il duello Cantale-Zongo Tinga, questa volta, però, l’attaccante agirino è impreciso e, di testa, manda la sfera alta. Al 75’ gli sforzi dei giallorossi vengono premiati: Zongo Tinga si invola in area di rigore e, una volta arrivato nei pressi di Cantale, intelligentemente si lascia cadere a terra, l’arbitro, forse ingannato dalla distanza, indica senza esitazione il dischetto. Dagli undici metri si presenta Scordo che spiazza Cantale e porta in vantaggio i padroni di casa. Negli ultimi minuti di gioco Città di Troina che si riversa in avanti alla ricerca del pareggio. Al 90’ a provarci è Messina dal limite dell’area, Salluzzo in tuffo sventa la minaccia. Al 92’ rossoblù che trovano il pareggio: calcio d’angolo di Messina a cercare Vitale che, di prima intenzione, gonfia la rete e ristabilisce gli equilibri. Al 94’ ospiti che cercano addirittura la rete del vantaggio con Messina che, dal limite dell’area, prova la conclusione, il tentativo del numero 15 rossoblù è, però, debole e centrale e non crea problemi all’estremo difensore giallorosso. Dopo cinque minuti di recupero l’arbitro, il sig. Calavino della sezione di Palermo, decreta la fine delle ostilità.

IL TABELLINO:

AGIRA: Salluzzo, Maggio, Legname, Panvini, Scordo, Inveninato, Di Pasqua, Barcellona, Germana (56’ Zongo Tinga), Riso (86’ Saraniti), Scorciapino. A disp.: Giacone, Scardilli, Sinato, Arena, Banno, Costa Cardone, Scaminaci. All. Pirrone.

CITTÀ DI TROINA: Cantale, Conde (46’ Barbera), Ferruzza, Cittadino (66’ Zitelli), Plumari (50’ Vitale), Maccarrone, Si. Comico (68’ Messina), Drammeh, Santoro, Pappalardo (46’ Signore), Giamblanco. A disp.: Calabrese, L’Episcopo, Siciliano, N. Trovato. All. Compagnone.

ARBITRO: Calavino di Palermo.

MARCATORI: 75’ rig. Scordo (A), 92’ Vitale (T).