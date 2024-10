Disabilità, inaugurazione dell’associazione Neus al centro Impastato di Troina

Si è tenuto ieri nei locali del Centro polifunzionale “Peppino Impastato” di Troina l’evento di presentazione della nuova associazione, Neus – scegli di essere dalla mia Parte – dedicata al supporto delle persone con disabilità. La partecipazione è stata straordinaria, con un grande afflusso di cittadini, rappresentanti delle istituzioni e professionisti del settore.

Prima dell’inizio dell’evento, l’Associazione ha avuto l’onore di ricevere la benedizione del sacerdote, un momento toccante che ha dato un inizio spirituale e significativo alla giornata.

La giornata è iniziata con un caloroso benvenuto da parte del presidente, Avv. Samanta Signore che ha illustrato la missione e i valori dell’associazione, sottolineando l’importanza dell’inclusione e del rispetto per le persone con disabilità. “La disabilità non è una malattia contagiosa”, ha affermato il presidente. “Per questo motivo organizzeremo convegni formativi sulle diverse malattie per sensibilizzare e informare la comunità”.

Durante l’evento, sono stati presentati i programmi, come il supporto psicologico e legale e i progetti di sensibilizzazione avviati con le scuole, attività ricreative e sportive, progetti di inclusione lavorativa, sostegno alle genitorialità con appuntamenti periodici. “Il nostro impegno è migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie”, ha spiegato il presidente.

Hanno avuto l’onore di ricevere una lettera di augurio dalla Ministra delle Disabilità On. Alessandra Locatelli, che ha elogiato la loro missione e li ha incoraggiati a proseguire nel loro impegno per l’inclusione. Il suo messaggio di supporto è stato un riconoscimento significativo del valore dell’Associazione.

Preziosi interventi dei relatori hanno arricchito l’evento con spunti e riflessioni profonde, creando un’atmosfera di solidarietà e partecipazione attiva.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a tutti i soci per il loro impegno e la loro dedizione. “Il successo di questa giornata è merito della volontà di tutti” ha concluso Stefano Manuele Vicepresidente.

L’associazione, apolitica e impegnata esclusivamente nella promozione dei diritti e del benessere delle persone con disabilità, invita tutti i cittadini a partecipare alle future iniziative e a unirsi a loro.