Maltempo, ecco la quantità d’acqua nella diga Ancipa

Quanto acqua si è depositata nella diga Ancipa? Una domanda che si pongono in tanti, considerata l’importanza che riveste l’invaso, principale fonte di approvvigionamento idrico dell’Ennese. Nelle ore scorse, il direttore del servizio Agrometeorologico della Sicilia orientale, Luigi Pasotti, aveva dato delle previsioni non ottimistiche che sono state confermate dal Movimento per la Difesa dei territori (Mdt), presieduto da Fabio Bruno il quale sulla scorta dei calcoli basati su parametri forniti dall’Autorità di bacino e dal sito CFD IDRO della Protezione Civile Sicilia, ha indicato un numero: 41.490 m3, cioè la quantità d’acqua dell’invaso dopo le piogge.

Poca acqua nell’area della diga

In generale, secondo i dati del Mdt, nell’area della diga Ancipa si è abbattuta meno pioggia rispetto alle altre zone dell’Ennese, inoltre i terreni, molto aridi, hanno assorbito parecchia acqua.

Il calcolo

“I primi 10mm non hanno avuto un grande impatto, hanno – fanno sapere dal Mdt – praticamente mantenuto il livello dell’acqua a 906,23 metri, tra le 20:30 e le 22:00 (la differenza di tempo rispetto alla pioggia solo perche’ l’acqua ci mette tempo per arrivare all’invaso), quando normalmente (per ora) il livello scende di un paio di centimetri in un’ora e mezza”. Inoltre, “i successivi 19,4mm hanno apportato 25cm d’acqua (da 906,18m a 906,43m) in 2,5 ore (dalle 5:20 alle 8:50), quando in quegli stessi orari il giorno prima era invece sceso di 3cm”.

E così, “sommando tutti i contributi (in particolare i 5cm di cui il livello non e’ sceso), 30,5mm di pioggia hanno apportato 30cm di acqua nella diga” spiega il presidente del Mdrt, Fabio Bruno.

La quantità d’acqua

Alla luce di queste considerazioni ecco ricavato il dato sulla quantità d’acqua: “In questo momento secondo i nostri calcoli la superfice d’acqua della diga misura solo 13,83 ettari (ovvero meno di un decimo dei 139 a pieno carico), per calcolare i metri cubi di acqua accumulati dopo queste piogge e sufficiente moltiplicare la superfice in m2 per i metri di acqua piovuti 138.300m2 x 0,3m = 41.490 m3”.

Non è sufficiente

E’ tanto o poco? “Pochini purtroppo… con gli attuali razionamenti (280l/s), sommando le perdite di condotta, la diga eroga circa 184mila metri cubi a settimana, 41.400 m3 sono solo il 24% del consumo settimanale, ovvero meno di 2 giorni di consumo (1,7 giorni)” dice Fabio Bruno.