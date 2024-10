Province, Venezia, “Schifani vuol far saltare le elezioni per liti interne”

“Ormai da diversi mesi assistiamo ad un teatrino imbarazzante da parte del Governo Schifani e della sua maggioranza in merito alle elezioni nei Liberi Consorzi e nelle Città Metropolitane. Prima il disegno di legge per l’elezione diretta, affossato con il voto segreto da ampie parti della stessa maggioranza di governo. Poi il ritorno alle elezioni di secondo livello per il prossimo 15 dicembre. Adesso il ritorno nuovamente alle elezioni dirette. Si tratta di un atto di schizofrenia politica animato certamente da ragioni politiche poco nobili”. Lo dichiara Fabio Venezia, parlamentare del PD e Vice presidente della Commissione Bilancio all’ARS.

“Vogliono impedire le elezioni”

“Dopo una lunga fase di commissariamento e le diverse impugnative – continua il deputato dem – ci saremmo aspettati la parola fine da parte del Governo regionale alla questione ex province. E invece, dietro il pretesto dell’elezione diretta si cela il tentativo maldestro di impedire le elezioni di secondo livello del prossimo 15 dicembre perché i partiti della maggioranza sono lacerati da lotte intestine e non riescono a fare sintesi nei territori. Un atteggiamento irresponsabile per continuare con la lunga stagione dei commissariamenti e per impedire agli enti di area vasta di avere una rappresentanza diretta dei sindaci e dei consiglieri comunali scelti dai cittadini”.