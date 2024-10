Sicilia: Agricoltura, Giambona “Per fronteggiare crisi olio di oliva presentati due emendamenti a sostegno del comparto”

“La siccità produce enormi danni al comparto agricolo in Sicilia e anche la filiera olivicola-olearia soffre i danni legati allo stress termico, alla desertificazione e alla carenza idrica. Si stima che in alcune zone della Sicilia la produzione potrebbe calare ben oltre l’80%, un colpo durissimo per i circa 600 frantoi del nostro territorio. Per fronteggiare questa emergenza ho presentato in commissione attività produttive due distinti emendamenti. Il primo per dare sostegno al settore dei frantoi siciliani che prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro per coprire le perdite dovute al calo di fatturato e ai costi fissi degli impianti. Il secondo prevede anch’esso aiuti per 5 milioni di euro per tutto il comparto della produzione di olive e di olio in Sicilia”. Lo ha detto il vice-presidente del gruppo parlamentare siciliano PD, Mario Giambona, a proposito degli emendamenti presentati per far fronte alla crisi che in Sicilia sta colpendo il settore olivicolo-oleario. Giambona poi continua la sua analisi esprimendo preoccupazione per “una situazione che pone un allarme nei confronti delle tante aziende agricole che rischiano di non avere alcun ritorno economico dalla loro attività e che inevitabilmente si ripercuoterebbe sull’occupazione di settore”. Il deputato del PD conclude il suo intervento augurandosi che “nelle prossime settimane in commissione bilancio ci sia convergenza da parte dei gruppi politici per sostenere la mia proposta e dare sostegno a questo importante settore produttivo siciliano che ha urgente bisogno di aiuti”.

