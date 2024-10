Sipario sull’ Expo medicina, c’era anche l’Asp di Enna

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Enna esprime grande soddisfazione per la propria partecipazione a Expo Medicina, il Salone dell’Innovazione Tecnologica in Sanità, tenutosi con alta affluenza di ospiti e visitatori dal 24 al 27 ottobre presso il centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania.

Nel corso dell’evento, l’ASP di Enna ha offerto ai visitatori uno spazio espositivo con un fitto programma di interventi che ha visto i suoi professionisti impegnati a trattare diverse tematiche di grande rilevanza per il settore sanitario e per l’innovazione tecnologica. Gli ospiti e i partecipanti hanno avuto così modo di approfondire i numerosi progetti promossi dall’ASP di Enna e di incontrare i professionisti che vi hanno lavorato.

Tra i temi di maggiore interesse, grande attenzione ha ricevuto la presentazione del programma “Qualitasicilia.SSR Antibioticoresistenza Stewardship Dashboard RETEMIC”, sviluppato dal gruppo di lavoro dell’Assessorato Regionale della Salute, patrocinatore dell’evento. Il programma, a cui hanno contribuito anche operatori dell’ASP di Enna, è stato apprezzato per il suo approccio avanzato nel monitorare e combattere la farmacoresistenza.

Durante le giornate dell’Expo, l’ASP di Enna ha inoltre presentato lavori e interventi su argomenti quali la telemedicina per pazienti cronici, dipendenze patologiche, etnopsichiatria, screening oncologici gratuiti, l’epigenetica, le azioni per la promozione della salute. Infine, è stata affrontata anche la discussione sul decadimento cognitivo negli over 55, durante la quale è stata offerta ai presenti la possibilità di sottoporsi a test specifici.