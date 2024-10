Sottoscritto il protocollo tra Questura e Asp Enna per la promozione della salute

Il Questore di Enna, dr. Salvatore Fazzino, e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dott. Mario Zappia, hanno firmato il protocollo di intesa volto a rafforzare la collaborazione in materia di promozione della della salute.

L’accordo ha lo scopo di promuovere e sostenere il valore “Salute del lavoratore” come vero e proprio bene sociale e come diritto e dovere individuale e collettivo, sostenendo i determinanti positivi della salute, la partecipazione attiva e consapevole, la formazione di capacità e di competenze.

Questura e ASP si riconoscono reciprocamente come interlocutori per l’implementazione di iniziative congiunte sui seguenti ambiti: alimentazione; attività motoria; dipendenze (tabagismo, ecc.); sicurezza nei luoghi di lavoro e Stress Lavoro Correlato; Malattie Croniche Non Trasmissibili (MCNT); campagne di educazione, di prevenzione e di diagnosi precoce delle più frequenti patologie, anche attraverso screening di base previsti dai LEA (clinici, oncologici e relativi all’ambito delle tossicodipendenze).

La Questura di Enna si impegna a sostenere, nei progetti a cui parteciperà, le iniziative con la messa a disposizione di spazi idonei e locali disponibili, per mettere in atto azioni essenziali al raggiungimento degli obiettivi del Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025; a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori; a dare massima diffusione delle iniziative, anche tramite il sito istituzionale dell’Ente; a promuovere percorsi formativi tesi a promuovere la cultura della salute e della sicurezza; a garantire la continuità nel tempo per una fattiva collaborazione nella realizzazione di tutte le azioni condivise nel Tavolo Tecnico.

L’ASP di Enna, dal canto suo, si impegna a realizzare gli obiettivi indicati nei Programmi del PRP 2020-2025 della Regione Sicilia per migliorare la qualità di vita degli operatori della Polizia di Stato; a utilizzare personale sanitario qualificato per gli ambiti di intervento; a collaborare con la Questura di Enna per favorire il cambiamento verso uno stile di vita più sano attraverso incontri informativi e di sensibilizzazione, azioni ed eventi specifici di promozione della salute.

La collaborazione intende promuovere il benessere dei lavoratori della Polizia di Stato e garantire la continuità nel tempo delle iniziative condivise.