Crisi idrica, Consiglio a Troina per separarsi da AcquaEnna

Una mozione per la risoluzione del contratto con AcquaEnna. Se ne discuterà lunedì 4 novembre a Troina, nel corso di un Consiglio comunale, peraltro aperto alla città, per cui, si è deciso di convocarlo non al palazzo della città ma al cinema, dove c’è una capienza maggiore.

La mozione

A presentarla è stato un consigliere di minoranza ma va detto che si tratta di un’azione politica, perché se, come è appare probabile, la mozione sarà votata dal Consiglio comunale il contratto con AcquaEnna non si scioglierebbe in automatico, d’altra parte l’accordo è stato sottoscritto con l’Ati idrico, l’assemblea dei sindaci dei Comuni ennesi.

Il messaggio agli altri Comuni ennesi

“Sostengo da tempo – dice il sindaco di Troina, Alfio Giachino – che questa gestione del sistema idrico, su scala regionale ed a cascata in ambito provinciale sia fallimentare”. In ogni caso, la mozione è anche un messaggio agli altri Consigli comunali ennesi, del resto se tutte le assemblee votassero per la risoluzione del contratto la pressione verso questo obiettivo sarebbe certamente più solida.

I dubbi di Dipietro sulla risoluzione con AcquaEnna

Nelle settimane scorse, la vicenda dello scioglimento del contratto con AcquaEnna è stato affrontato dal sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, durante l’assemblea degli iscritti e dei simpatizzanti del Comitato Senz’Acqua Enna.

In quell’occasione, il primo cittadino ha spiegato che, seppur possibile un’azione di natura legale, le possibilità di riuscita sarebbero minime ma, allo stesso tempo, ha ricordato che nel 2015 furono gli stessi sindaci dell’Ati, tranne lui ed un delegato del primo cittadino di Troina, a votare contro una clausola risolutiva che, magari oggi, in queste condizioni, avrebbe consentito di spezzare i legami con il gestore idrico privato. Per la separazione da AcquaEnna si sono espressi diversi Comitati, tra cui Senz’Acqua Enna, peraltro, autore di un esposto in Procura per interruzione di pubblico servizio.

L’incontro con i Comitati a Troina

Il 5 novembre, sempre a Troina, ci sarà un incontro, a cui è stata invitata AcquaEnna, a cui prenderanno parti l’Ati, i Comitati cittadini e le associazioni. Ci sarà anche il sindaco di Troina, Alfio Giachino, e sul tappeto ci saranno alcuni temi legati alla crisi. Non ci sarà il Comitato Senz’Acqua Enna che, invece, l’indomani sarà a Palermo per una manifestazione davanti alla sede della Regione.