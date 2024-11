Halloween, serata danzante abusiva a Nissoria

Una serata danzante abusiva è stata scoperta in occasione dei festeggiamenti di Halloween dalla polizia dentro un circolo di Nissoria. Gli agenti della Questura si sono presentati per verificare se il titolare avesse le carte in regola per ospitare quell’iniziativa ma si è scoperto poco dopo che era sprovvisto di autorizzazioni. Nel corso delle verifiche è venuto fuori dell’altro, cioè che il gestore non avrebbe potuto somministrare bevande e cibo in quanto sprovvisto della Scia.

Gli altri controlli

Nella serata del 31 ottobre, il personale della Questura di Enna e dei Commissariati di Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina hanno controllato complessivamente 36 veicoli e 86 persone: sono state elevate 8 sanzioni per violazioni al Codice della strada.

Durante la serata di giorno 1 novembre e la notte del 2 novembre nei comuni di Agira e Leonforte, sono stati controllati 38 veicoli, 48 persone, ed emesso 3 sanzioni per violazioni al Codice della strada.