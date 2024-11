Un dentista per amico, cure gratuite per minori disagiati

È stato firmato nei giorni scorsi un accordo di intenti tra il Comune di Enna – Assessorato alle politiche sociali e l’Associazione Arké OdV che da anni ha attivato e si occupa dei progetti socio sanitari denominati “DXA – Un dentista per amico” e “ASSO – A scuola di salute orale e sana alimentazione e corretti stili di vita”.

“L’accordo – spiega il Vicesindaco con delega alle politiche sociali Francesco Comito – ha come obbiettivo la promozione di un servizio di cure dentistiche gratuite a favore di minori inseriti in strutture per minori, avviando così, nel nostro territorio, il progetto “Un dentista per amico””.

Nel quadro di questo accordo, quindi, il Comune di Enna si occuperà di fornire all’Associazione Arké i dati relativi alle strutture per minori e di organizzare una prima riunione informativa e di presentazione dell’iniziativa da parte di Arké.

L’Associazione Arké si occuperà di mappare dentisti/odontoiatri/igienisti presenti ed operanti nel territorio e di stringere partnership con l’ordine dei Medici e degli Odontoiatri, informare i coordinatori e gli educatori delle strutture per i minori sull’utilizzo del progetto ed assegnare dentisti/odontoiatri alle strutture stesse in modo che ognuno si occupi, gratuitamente e con continuità, dei minori.

La stessa associazione si occuperà, inoltre, della promozione della prevenzione e delle norme di salute orale e di sana alimentazione, con lezioni gratuite effettuate direttamente nelle strutture da parte di igienisti volontari, in modo da unire, correttamente, cure e prevenzione.

“Il percorso avviato con l’Associazione Arké – aggiunge Comito – sarà monitorato attraverso incontri periodici con i rappresentanti dell’associazione, nel prioritario interesse della salute dei minori interessati e coinvolti nel progetto”.