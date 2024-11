L’inchiesta sulla truffa, gli autori incastrati dalle telecamere

Sono state le immagini delle telecamere di sicurezza e le analisi del traffico telefonico a consentire ai carabinieri di risalire agli autori della truffa ad un’anziana: sono due uomini, un 31enne di Giugliano ed un 45enne di Pomigliano d’Arco, entrambi campani.

Un terzo uomo

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Enna invece hanno fermato un ventottenne campano trovato in possesso di documenti falsi e di un gran quantitativo di gioielli, di cui non giustificava la provenienza. Le successive indagini, svolte con il coordinamento della Procura della Repubblica ennese, hanno permesso di accertare che lo stesso, con la complicità di altri complici, aveva truffato un’ottantenne residente ad Acireale, in provincia di Catania, inscenando anche in questo caso il cosiddetto “finto incidente stradale” con il falso carabiniere. Dopo i necessari accertamenti, i monili sono stati restituiti all’anziana acese, soddisfatta e stavolta felice che presso la propria abitazione si erano presentati dei veri carabinieri.

L’appello dei carabinieri

“Da questa vicenda si trae spunto per ricordare che nessun appartenente alle forze dell’ordine chiede somme di denaro e, in casi simili, è necessario rivolgersi immediatamente alle “vere” Forze di polizia, contattando il numero unico d’emergenza 112 per segnalare l’accaduto” è l’appello lanciato dai carabinieri.