Acqua, stop all’erogazione a Calascibetta e Gagliano

Sarà sospesa l’8 novembre l’erogazione dell’acqua a Gagliano e Calascibetta per degli interventi nella diga Ancipa. Lo comunica, in una nota, AcquaEnna, che motiva questo provvedimento, disposto da Siciliacque, per la sistemazione delle zattere, usate per il pompaggio dell’acqua, in un’altra zona dell’invaso, dove c’è, sostanzialmente, una maggiore quantità di acqua da prelevare e distribuire nelle condotte.

Quando tornerà l’acqua

La sospensione avrà inizio a partire dalle 6 dell’8 novembre, l’approvvigionamento idrico nei due Comuni tornerà entro le 16 del 9 novembre. “A tali orari dovrà essere aggiunto un intervallo di 12 ore finalizzato al riempimento dei serbatoi di testata afferenti ai sistemi idrici distributivi dei singoli comuni” si legge nella nota di AcquaEnna.