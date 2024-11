Champagne Experience, a Modena l’ennese Scavuzzo

L’ennese Tommaso Scavuzzo, maestro assaggiatore, sommelier ma, principalmente appassionato di vino, insieme alla wine and food expert, Laura Ferrari hanno preso parte alla Modena Champagne con oltre 6000 accessi, tra espositori, operatori del settore e champagne lovers provenienti da tutta Italia e non. Una due giorni, per la settima edizione di Champagne Experience, manifestazione di riferimento in Italia e in Europa dedicata alle più famose bollicine francesi, che si è svolta nei padiglioni di ModenaFiere.

L’evento a Modena

L’evento, che quest’anno ha visto la partecipazione di 167 maison, con oltre 900 etichette in degustazione, ha offerto anche un ampio numero di master class di approfondimento. Da sottolineare, tra le novità, due importanti presenze a Modena: quella del presidente dell’Union des Maisons de la Champagne, David Chatillon, e del presidente del Syndicat Général des Vignerons de la Champagne, Maxime Toubart, che hanno dato il loro contributo nel corso della due giorni a supporto di un evento che rappresenta un unicum in Europa.

“Piccole cantine di eccellenza”

”Queste manifestazioni sono l’opportunità per scoprire piccole cantine di eccellenza che fanno champagne poco commerciali ma strepitosi – dice Tommaso Scavuzzo – Sono convinto che eventi come questo facciano crescere il territorio e arricchiscano chi vi partecipa”. Pensiero condiviso da Laura Ferrari, che in questo momento è stagista in una cantina emiliana. “Una bellissima esperienza perchè da l’opportunità di entrare in contatto con cantine e produttori, non solo quelle blasonate e conosciute con la consapevolezza che, dietro un buon bicchiere di vino c’è sempre tanto lavoro di professionisti che ci credono”.