Elezione Trump, Don Bosco, “minaccia il sogno di tanti migranti”

L’Associazione Don Bosco 2000 esprime forte preoccupazione per la recente rielezione di Donald Trump alla Presidenza degli Stati Uniti, “una decisione che rischia di acuire le tensioni globali e rappresenta un ostacolo per migliaia di migranti che sognano un futuro migliore” si legge nella nota della stessa associazione.

Sella, “politica discriminatoria verso i migranti”

Trump ha già dimostrato una visione distorta e discriminatoria nei confronti dei migranti, trattandoli come numeri piuttosto che come persone con diritti e dignità,” afferma Agostino Sella, presidente dell’Associazione Don Bosco 2000. “Siamo seriamente preoccupati che il suo ritorno al potere possa soffocare le speranze e i sogni di chi, mosso dal desiderio di una nuova opportunità, cerca un futuro sicuro e dignitoso.”

La politica dei muri

Per Don Bosco 2000 è inaccettabile una politica fondata sull’erezione dei muri . “La dignità umana non conosce confini e non può essere limitata da logiche di chiusura. Ogni essere umano merita rispetto e accoglienza, indipendentemente dalla sua origine,” prosegue Sella.

L’Associazione invita la comunità internazionale “a vigilare affinché i diritti dei migranti siano sempre tutelati e a non abbassare la guardia di fronte a politiche che minacciano di inasprire un clima globale di esclusione e diffidenza” chiosa Sella.