Festival nazionale Talè Talè Talia: Sold out per “La carestia” di Domenico Tempio su adattamento di Antonio Maddeo e con la regia di Patrizia Fazzi

Sono bastate appena 4 ore per chiudere le prenotazioni posti al Teatro comunale F.P. Neglia per il debutto dell’ 8 novembre alle 20,30 de “ La carestia” di Domenico Tempio su adattamento di Antonio Maddeo e con la regia di Patrizia Fazzi, che chiuderà la V edizione del Festival nazionale della legalità teatro scuola Talè Talè Talia.



In scena con Patrizia Fazzi qui in veste anche di attrice, Sara D’Angelo, Ruth Fiorella, Dora Milanesi, Lorenzo Prestipino, Davide Rao, Rocco Rizzo, Floriana Sabato. Drammaturgia musicale di Valeria Fazzi, fotografia e immagini di Fabio Leone ed Antonella Barbera, video design di Simone Scarpello.



Un sold out, per la produzione teatrale interamente realizzata dall’Associazione culturale Belvedere appositamente per il Festival, che conferma lo straordinario successo di questa edizione 2024 caratterizzata da una formula rinnovata ma con pilastro irrinunciabile: la diffusione dei temi della legalità, rispetto di genere, assieme a quelli del valore della memoria e del dire no ad ogni forma di abuso, attraverso i linguaggi del teatro mettendo al centro le giovani generazioni e le scuole del territorio dell’ Ennese.



Il Festival, voluto dall’ Associazione culturale Belvedere di cui è presidente Patrizia Fazzi e responsabile artistico Paolo Patrinicola in collaborazione con l’ Associazione culturale Caracò, per il suo valore culturale ed educativo ha avuto il sostegno economico dell’Assessorato regionale allo sport, turismo e spettacolo. A credere fortemente in questa V edizione del Festival, la vice presidente dell’Ars, onorevole Luisa Lantieri, dal primo momento accanto al progetto che crea sviluppo culturale ed economico nel capoluogo, portando teatro di qualità con compagnie di rilievo nazionale tutte per la prima volta ad Enna. Da questa edizione, inoltre, il festival ha creato movimento anche in alcuni comuni della provincia con le date della prima parte.