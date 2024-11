Lavori all’Ancipa, niente acqua in 4 Comuni, ci saranno più autobotti

Inizieranno alle 6 dell’8 novembre gli interventi nella diga Ancipa, disposti da Siciliacque per spostare le zattere galleggianti, necessarie per il pompaggio dell’acqua, in un’altra zona dell’invaso.

I Comuni

Per questo motivo, Siciliacque sostiene saranno sospese le forniture in quattro Comuni dell’Ennese (Enna, Agira, Gagliano Castelferrato e Calascibetta), due del Nisseno (Caltanissetta e San Cataldo) e al Consorzio di Bonifica 4 di Caltanissetta.

Gli interventi

Inoltre, nell’arco della giornata di domani, Siciliacque eseguirà alcuni interventi necessari al nuovo schema di funzionamento dell’acquedotto, in previsione dell’immissione in rete dell’acqua proveniente dai nuovi pozzi che sostituirà parte del fabbisogno idrico prelevato dall’invaso.

Le autobotti

Mentre la Protezione civile regionale ha organizzato servizi con autobotti dei Comuni, del Corpo forestale e dei vigili del fuoco. Le forniture idriche momentaneamente sospese verranno ripristinate progressivamente tra le ore 16 di sabato 9 novembre e le ore 2 di domenica 10 novembre

Dove saranno le autobotti a Enna

A tal proposito, il Centro operativo comunale di Protezione Civile del Comune di Enna fa sapere che “l’8 ed il 9 novembre, il servizio di approvvigionamento idrico a posto fisso attualmente operativo sarà rafforzato dalla presenza di 4 autobotti messe a disposizione dal Dipartimento Regionale di Protezione Civile” I siti individuati sono i seguenti: Piazza Giovanni Rosso e Piazza M. DI Dio (Cimitero) ad Enna alta; Piazza Don Minzoni a Enna Bassa; Via Apollo a Pergusa (area mercato settimanale).