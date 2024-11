La mamma della 15enne suicidatasi, “chi sa parli, voglio giustizia”

“Chi sa qualcosa parli, voglio giustizia per mia figlia”. Lo ha detto la mamma della ragazzina di 15 anni, morta dopo essersi impiccata 3 giorni fa nella sua proprietà, alla periferia di Piazza Armerina.

Il dolore della madre

La donna, intervistata nella trasmissione Pomeriggio 5 su Canale 5, non riesce a darsi pace anche perché dopo aver preso la figlia a scuola, a seguito di un litigio tra la vittima ed una compagna nella ricreazione, l’ha lasciata sola a casa, senza sospettare delle intenzioni della 15enne. Del resto, come lei stessa ha spiegato, la figlia, che le aveva detto, comunque, in auto che avrebbe voluto parlarle di quanto accaduto a scuola, sembrava avesse superato quel brutto momento, tanto da averla vista sorridere.

Le immagini

Su quelle voci, in merito a delle immagini o video che potrebbero aver indotto la ragazzina, giocatrice di volley, a togliersi la vita, la mamma ha solo dei sospetti ma non delle certezze: “Le immagini? Non lo sappiamo, può essere, visto che si è tolta la vita” ha detto nell’intervista a Canale 5.

La Procura dei minori

Ma su quella lite a scuola circolano diverse ricostruzioni, di cui si occuperà adesso la Procura dei minori di Caltanissetta che ha acquisito gli atti e contestualmente ha disposto il sequestro della salma: è probabile che sarà eseguita l’autopsia, tenuto conto che i funerali, previsti per domani pomeriggio, sono stati spostati.

Le ipotesi

Una ipotesi è che la ragazza sia rimasta vittima di revenge porn, un ricatto sessuale: qualcuno, insomma, l’avrebbe minacciata di divulgare dei filmati compromettenti. L’altra tesi, anch’essa al vaglio degli inquirenti, è che sia stata bullizzata: c’è chi sostiene che in quello scontro a scuola, durante la ricreazione, sarebbe stata circondata e insultata da altri compagni, a causa di un video che sarebbe girato sulle chat. E distrutta dalla vergogna si è poi tolta la vita.