Polo liceale, FdI, “scelta ingiusta ma gli studenti sono diminuiti”

“Per quanto ingiusta questa scelta, si scontra col tragico calo delle nascite che affligge oramai il territorio da molti anni, e la conseguente diminuzione della popolazione scolastica. Da qui l’esigenza di tagliare la spesa”. Lo affermano Jacopo Mario Gessaro, presidente della Federazione provinciale di Enna di Gioventù nazionale ed il circolo Futuro e Tradizione di Fratelli d’Italia a proposito del Polo liceale, deciso dalla Conferenza provinciale, culminato con la fusione dei licei Farinato e Colajanni.

Enna Comune montano

“Andrebbe però al contempo considerato il nostro status di comune montano e lo scarso efficientamento dei mezzi pubblici. Fattori fondamentali che non possono essere ignorati nel prendere una decisione tanto importante come questa” si legge nella nota congiunta degli esponenti di Fratelli d’Itali di Enna.

“Non è un provvedimento del Governo Meloni”

Il presidente della Federazione provinciale di Enna di Gioventù nazionale, Jacopo Mario Gessaro, rigetta la tesi per cui si tratta di un provvedimento calato dall’alto, cioè dal Governo Meloni

“Tengo oltretutto a precisare che, a differenza – dice Gessaro – di quanto erroneamente affermato da alcuni, questo provvedimento non è di certo una invenzione voluta dal governo Meloni per minare e compromettere i diritti degli studenti, bensì si tratta di una delle molte clausole previste per l’erogazione dei fondi del PNRR decisa dall’Unione Europea”.

“Incontro con Li Vigni”

Gessaro assicura che avere avuto modo “di approfondire la questione con la senatrice Ella Bucalo, appartenente alla commissione istruzione, la quale mi ha assicurato che non verrà perpetrato alcuna taglio che possa danneggiare il diritto allo studio degli studenti dell’entroterra, anzi, esso continuerà ad essere tutelato e preservato con azioni mirate”. Inoltre, “sarà mia premura cercare maggiori risposte interfacciandomi con le istituzioni competenti, in primis organizzando un incontro chiarificatore con il dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Provincia di Enna e Caltanissetta, Marcello Li Vigni” conclude Gessaro.