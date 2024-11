L’Enna va in bianco con il Paternò

Senza reti nel freddo del “Gaeta” con l’Enna che non ha concretizzato la mole di gioco creata nell’arco dei due tempi. Occasioni per Cardore e Sena nella prima frazione, ancora il centrocampista napoletano e una mischia in area nella ripresa, oltre ad un contatto su Lusha che probabilmente poteva anche essere tramutato in penalty. Un punto che muove la classifica dopo la batosta a Siracusa e da martedì testa alla trasferta di Agrigento.

ENNA PATERNO’ 0-0

ENNA (4-3-3): Simeoli ; Otero (1′ st Kalombola ), Amenta , Mbaye (10′ pt Espasa ), Batista Sena ; Timmoneri (1′ st Lusha ), Cardore , Moreso; Cristiano (20′ st Rotella), Cicirello (33′ st Guadalupo), Nardella. A disp. Testagrossa, Bamba, Seck, Longhi. All. Pagana.

PATERNO’ (3-5-2): Mileto; Panariello, Porcaro, Marino; Sinatra, Bertella (20′ st Greco C.), Viglianisi (7′ st Marin), Sanseverino (29′ st Puglisi), Asero (46′ st Greco M.); Retucci (29′ st Pinotti), Guida. A disp. Tosoni, De Jesus, Prestigiacomo, Pappalardo. All. Catalano.

Arbitro: Bruschi di Ferrara 6 (Melnychuk di Bologna e Dri di Reggio Emilia)