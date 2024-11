Troupe Rai aggredita, famiglia, “ci scusiamo ma ora rispetto per nostro dolore”

Sono arrivate le scuse da parte della famiglia della 15enne trovata impiccata nella sua abitazione nei confronti della giornalista e del tecnico del Tg3 Sicilia aggrediti stamane a Piazza Armerina. E lo hanno fatto, come riferisce l’Ansa, con il proprio legale, l’avvocato Milena Ruffini, per cui i suoi assistiti non hanno avuto “un comportamento contenuto”.

“Miei clienti sono disperati”

“I miei clienti – dice all’Ansa la penalista – sono molto stanchi e hanno avuto la sensazione di essere violati nella loro privacy”. “Sono disperati, sgomenti e increduli – aggiunge – E hanno bisogno di serenità per riorganizzare le idee e per comprendere come sia potuta avvenire questa tragedia. Chiedono che venga rispettato il loro dolore e ritengono inutile questo assedio mediatico, visto che comunque non ci saranno risvolti sul caso a breve”.

Un consulente della famiglia per l’autopsia

Lo stesso difensore fa sapere che, in merito all’autopsia sulla salma della 15enne mercoledì prossimo, sarà nominato un consulente