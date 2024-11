Cancro, screening a Enna con l’associazione CoTuLeVi

L’associazione Co.Tu.Le.Vi , Contro Tutte Le violenze, Sportello Diana di Enna, ha partecipato alla giornata d’informazione per la prevenzione dei tumori presso il Consultorio familiare promossa dall’Asp di Enna.

Gli esami gratuiti

L’incontro informativo ha riguardato i temi dello screening oncologico mediante gli esami gratuiti di prevenzione rivolto all’intera popolazione e precisamente a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni con PAP TEST per il controllo del tumore del collo dell’utero, attraverso un esame semplice e indolore, a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, mammografia, che consiste in una semplice radiografia al seno, e rivolto e a tutte le donne e gli uomini di età compresa tra i 50 e i 69 anni con soft test per il controllo del tumore del colon retto, ossia un semplice esame delle feci, che può essere effettuato in casa grazie all’uso di un kit gratuito reperibile presso ogni farmacia, un esame

salvavita che serve ad identificare una lesione prima che si diffonda.

“La prevenzione salva la vita”

La ricerca scientifica ha dimostrato che la partecipazione ai programmi di Screening è determinante per individuare in tempo la malattia, intervenendo in maniera meno aggressiva e più efficace aumentando la

possibilità di sconfiggere questi tipi di tumore. Per questo i partecipanti all’incontro saranno

poi chiamati ad effettuare gli esami appropriati. “La prevenzione salva la vita – dice la referente ennese dello sportello Diana, avvocato Eleanna Parasiliti Molica – e per questo ben vengano queste iniziative di prevenzione alle quali come sportello, partecipiamo sempre con piacere”