Polo liceale, Lantieri, “no all’accorpamento”

Contro il Polo liceale, culminato con l’accorpamento del Farinato e del Colajanni, si è schierata la parlamentare regionale di Forza Italia, Luisa Lantieri. Il sindaco di Enna, Maurizio Dipietro, ha contattato la deputata per manifestarle la posizione dell’amministrazione contro la proposta del Provveditore nonostante il voto di astensione dell’assessore La Porta che è stato pubblicamente scaricato da Dipietro.

La posizione di Lantieri

“L’on. Lantieri garantisce che si batterà con determinazione affinché la città capoluogo non perda un istituto prestigioso come il liceo scientifico (che peraltro giusto quest’anno ha avuto un incremento di iscrizioni in controtendenza con il calo di studenti)” fanno sapere dal Comune di Enna.

La deputata ha già contattato in mattinata l’assessore Turano e “rassicura il mondo scolastico ennese sul suo impegno a tutela e difesa della città capoluogo”. Peraltro, Lantieri ricorda “che già l’anno scorso si oppose al dimensionamento in sede palermitana con successo”.

“Dipietro, oltre a ringraziare la deputata per il tempestivo intervento, ha garantito la disponibilità a mettere in campo ogni azione utile finalizzata a rivedere questa scelta che danneggerebbe il mondo scolastico ennese” fanno sapere dal Comune.