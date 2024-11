Maltempo, grandine e fango sulla A19, visibilità ridotta nell’Ennese

Il maltempo che imperversa in Sicilia si è abbattuto anche su alcuni tratti della A19. In particolare si è registrata forte pioggia nel tratto tra Catenanuova e Catania ma come fanno sapere dalla Polizia stradale in alcune porzioni è comparsa anche la grandine. La visibilità è ridotta, per cui è stato lanciato l’appello alla prudenza negli spostamenti. Fango e detriti, invece, sono presenti nel tratto della A19 in prossimità dello svincolo di Agira e qui è presente il personale della Protezione civile