Acqua con arsenico a Regalbuto, sindaco, “ora valori nella norma”

Acqua con tracce di arsenico e vanadio superiori alla norma: è quanto scoperto dai tecnici dell’Asp di Enna su alcuni campioni prelevati dalla rete idrica di Regalbuto.

L’ordinanza

Un controllo effettuato nei giorni scorsi i cui risultati sono stati resi noti all’amministrazione comunale l’11 novembre, per cui il sindaco, nelle ore successive, ha firmato un’ordinanza che ha disposto il divieto dell’uso potabile per la cittadinanza.

I nuovi controlli, “valori nella norma”

Nelle ultime ore, però, come riferito a ViviEnna dallo stesso primo cittadino, Vittorio Angelo Longo, l’allarme è cessato, in quanto AcquaEnna ha immesso acqua nelle rete, consentendo di far rientrare i parametri dei due metalli pesanti nella norma. “Tra poco firmerò una ordinanza – riferisce il sindaco a Vivienna – che consentirà alla cittadinanza di poter disporre dell’acqua per gli usi alimentari”.

Cosa è accaduto

Perché questa eccessiva concentrazione di vanadio e arsenico? “Si tratta di due elementi minerari rilasciati dalle rocce vulcaniche dove ci sono le nostre sorgenti” dice il sindaco di Regalbuto.

“La mia opinione è che in questo periodo di siccità – dice il sindaco Longo – abbiamo tirato più acqua del normale, del resto, come è evidente, non piovendo la falda si è abbassata, per cui la concentrazione di queste sostanze è aumentata, da qui la decisione di firmare un’ordinanza per il divieto dell’uso potabile dell’acqua”