La morte di Lari, i funerali nella Chiesa Madre

Si terranno domani 15 novembre alle 15,30, nella Chiesa Madre di Piazza Armerina i funerali di Lari, la quindicenne trovata impiccata dalla madre ad un pino nel boschetto vicino casa.

Lutto cittadino

Il sindaco ha indetto una giornata di lutto cittadino come aveva preannunciato la settimana scorsa prima che la salma venisse sequestrata dalla Procura dei minori di Caltanissetta per disporne l’autopsia. Dall’esame autoptico non sembrano emerse delle certezze, stando alla ricostruzione del medico legale della famiglia della ragazzina.

L’avvocato Ruffini

Intanto all’indomani dell’autopsia che, comunque, avrebbe escluso segni violenti sulla giovane l’avvocato della famiglia Milena Ruffini ha incontrato il dirigente scolastico del liceo frequentato dalla giovane. “ Finchè non ho elementi tecnico- scientifico che non mi consentono di escludere l’ipotesi dell’omicidio sostenuto dalla madre, continuerò a lavorare in ogni direzione”.

La sirena nella scuola di Lari

Nelle ore scorse la scuola frequentata da Lari si è fermata per un minuto di raccoglimento, allo stesso tempo è stata fatta suonare la sirena per ricordare la ragazzina.