Ritrovata la donna scomparsa, era a San Cataldo

E’ stata ritrovata Nerina, la donna ennese che risultava scomparsa ieri mattina. A darne notizia è il figlio che, ieri, aveva lanciato un appello per aiutarlo nelle ricerche.

Trovata nella notte

La donna è stata individuata nella serata di ieri nella zona di San Cataldo, nel Nisseno, con cui era arrivata a bordo di una macchina, una Fiat 600 di colore bordeaux.

Sta bene

Le sue condizioni fisiche sono buone, probabilmente la donna, in stato confusionale, avrebbe perso l’orientamento, ma per fortuna non è accaduto nulla di grave.