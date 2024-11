Enna calcio, Malizia nuovo portiere al posto di Testagrossa

Marco Delizia è un nuovo portiere dell’Enna. Classe 2007, napoletano, arriva dalla recente esperienza al Sant’Anastasia nell’Eccellenza campana.

Avrà la maglia numero 22

L’estremo difensore di Ischia sostituirà il partente Kevin Testagrossa (erediterà anche il numero 22 che era del collega palermitano) passato al Matera e prima dell’esperienza in Eccellenza, Delizia ha maturato presenze significative nella Primavera dell’Avellino e con la Juniores nazionale della Cavese. Fisico possente e di grande prospettiva, Delizia è cresciuto nel settore giovanile del Barano Calcio a Ischia.

“Sono carico”

“Sono molto orgoglioso e carico – queste le sue prime dichiarazioni – perché al di là dell’opportunità in una bella piazza come Enna in Serie D, per me sarà un nuovo punto di partenza: sto conoscendo adesso, pian piano, tutto il gruppo e la sensazione è quella che ci sia un bell’ambiente, in serenità e ciò sarà importante per fare bene nel prosieguo della stagione”.