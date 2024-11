Gagliano, Candito nominato assessore ai Lavori pubblici

Ѐ stato nominato assessore ai Lavori pubblici e all’urbanistica di Gagliano il luogotenente dei carabinieri in pensione dal 2022, Giuseppe Candito, che vanta una lunga esperienza nella locale compagine politica.

Dopo dimissioni di Bisignano

Già consigliere comunale con la prima amministrazione Zappulla e Presidente del Consiglio dal 2018 al 2023, con la seconda legislatura Zappulla, viene ora nominato alla carica di assessore dopo le dimissioni del suo predecessore Mario Bisignano, dimessosi a fine agosto per motivi personali e professionali. Il nuovo assessore subentra dopo un anno e mezzo dall’elezione dell’amministrazione Baldi e raccoglie con entusiasmo l’incarico conferitogli ieri mattina dal sindaco Giuseppe Baldi.

Le prime parole di Candito

“Spero di poter lavorare con la fattiva collaborazione di tutti – dice Candito – per riuscire a fare il bene di Gagliano e dei gaglianesi”.

Baldi, “ricomposta giunta a 4”

Dal canto suo, il sindaco Giuseppe Baldi commenta questa nomina dicendo: “Considerata l’esigenza posta dalle dimissioni di Bisignano, che ringrazio per la collaborazione datami, si ricompone la giunta a quattro per sviluppare il programma, ciascuno con le proprie competenze. Candito potrà dare a questa amministrazione un contributo per portare a compimento i punti del programma elettorale che ci siamo prefissati di raggiungere”.